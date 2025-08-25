ٹھیکریوالا :غیر معیاری ایندھن استعمال کرنے والے متعدد سائزنگ یونٹس سیل
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)دھاندرہ میں محکمہ ماحولیات نے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کارروائیاں کرتے ہوئے ناقص اور غیر معیاری ایندھن استعمال کرنے والے متعدد سائزنگ یونٹس سیل کر دی اور بھاری جرمانے عائد کر دیے ۔
کارروائی کے دوران ان فیکٹریوں میں غیر قانونی طور پر استعمال ہونے والا ایندھن بھی ضبط کر لیا گیا۔محکمہ ماحولیات کے مطابق 66 ج۔ب دھاندرہ میں چلنے والے مذکورہ سائزنگ یونٹس نہ صرف ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کر رہے تھے بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی خطرہ بن چکے تھے ۔ کاروائی کے بعد مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فیکٹریوں میں صرف معیاری اور منظور شدہ ایندھن ہی استعمال کریں، بصورت دیگر مزید سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔دوسری طرف شہریوں نے محکمہ ماحولیات کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے آپریشنز تسلسل کے ساتھ جاری رہنے چاہئیں ۔