چناب نگر:نواحی بستیوں کے رہائشی سیوریج سسٹم نہ ہونے پر پریشان

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر کی نواحی بستیوں کے رہائشی گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کاشکار ہیں۔

 بدبو دار اور تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور شہریوں نے میونسپل کمیٹی کے افسران کی عدم دلچسپی پر شدید احتجاج کیا اور فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق خضر کے ، یکیکے ، کوٹ خدایار اور یاریکی کے ہزاروں رہائشی گندے پانی کے جمع ہونے سے پریشانی میں مبتلا ہیں، آبادیوں کے ارد گرد گندے پانی کے جوھڑ بن چکے ہیں ۔مقامی افراد نے بتایا کہ ناکارہ سیوریج سسٹم اور مسلسل کھڑا پانی ان کے قیمتی مکانات کو نقصان پہنچا رہا ہے ۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے فوری اور ہنگامی اقدامات کئے جائیں۔

 

