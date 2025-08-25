صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:کالج روڈ شدید خستہ حال، شہریوں کو روزانہ مشکلات

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار) چناب نگر کی اہم شاہراہ کالج روڈ انتہائی خستہ حال ہے ، بار بار مطالبات کے باوجود شہر کی جانب جانے والی سڑک کی تعمیر و مرمت کی جانب توجہ نہیں دی گئی۔

گاڑیوں کی گزرگاہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ، جس سے سڑک استعمال کرنے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شہریوں نے بتایا کہ خستہ حال روڈ کے باعث ان کی گاڑیاں کھٹارہ ہو چکی ہیں۔ متعدد جگہوں سے سڑک بری طرح متاثر ہے ، جہاں گہرے گڑھے بن گئے ہیں جو بارشوں کے پانی سے بھر جاتے ہیں اور جان لیوا حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ روڈ کی خستہ حالت روزانہ حادثات کا باعث بن رہی ہے ۔متعدد بار حکام کی توجہ اس جانب مبذول کروائی گئی ہے ، مگر کسی نے معاملے کی بہتری کی جانب توجہ نہیں دی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکام بالا نوٹس لیں اور سڑک کی از سر نو تعمیر کروائی جائے ۔

 

