صرف نئے صوبے بنانے سے عوامی فلاح ممکن نہیں:شہباز گجر

  • فیصل آباد
احمدپورسیال (نمائندہ دنیا)جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شوریٰ کے ممبر شہباز گجر ایڈووکیٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نئے صوبوں کی تشکیل کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔۔۔

 مگر عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے صرف نئے صوبے بنا دینے کا اقدام کوئی اَمرت دھارا ثابت نہیں ہو سکتا۔انہوں نے کہا کہ عوام موجودہ نظام اور طرزِ حکمرانی سے مکمل بیزار ہو چکے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد سے مسلط شدہ روایتی سیاسی نظام نے عوام کا کوئی بھلا نہیں کیا۔ موجودہ ملکی نظام انگریز استعمار کی یادگار ہے ۔شہباز گجر نے مزید کہا کہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا کوئی قابل عمل بات نہیں، انتظامی بنیادوں پر محدود تعداد میں نئے صوبے بنانا بہترین اقدام ہوگا اور سرمایہ دارانہ و جاگیردارانہ نظام کو تبدیل کرکے عادلانہ معاشی نظام کا قیام ناگزیر ہے ۔انہوں نے زور دیا کہ انتخابی اور عدالتی سسٹم میں بنیادی تبدیلیوں کے بغیر نئے صوبے بنانے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔

 

 

