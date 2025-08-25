صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندیلیانوالی:رورل ہیلتھ سنٹر عرصہ سے غیر فعال، غریب مریض پریشان

  • فیصل آباد
سندیلیانوالی:رورل ہیلتھ سنٹر عرصہ سے غیر فعال، غریب مریض پریشان

سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر)سندیلیانوالی کا رورل ہیلتھ سنٹر عرصہ دراز سے فعال نہیں ہو سکا۔تفصیلات کے مطابق سندیلیانوالی شہر کا رورل ہیلتھ سنٹر دور دراز کے گاؤں اور مختلف چکوک سے آنے والے مریضوں کی بڑی تعداد کو علاج فراہم کرتا ہے ۔

یہاں او پی ڈی میں روزانہ 600 سے زائد مریضوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے ۔مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ رورل ہیلتھ سنٹر کو پرائیویٹ نہ کیا جائے اور جلد از جلد اپ ڈیٹ کر کے غریب مریضوں کا علاج شروع کیا جائے ۔ چھ ماہ سے گیٹ دیکھ کر غریب لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر علاج کے لیے آنے والے 20 سے زائد گاؤں اور شہر کے لوگ اب منتظر ہیں کہ ہسپتال دوبارہ مریضوں کے لیے کب کھولا جائے گا۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے درخواست کی ہے کہ رورل ہیلتھ سنٹر سندیلیانوالی کو فوری طور پر آپریشنل کروائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن:578ڈھانچے مسمار،113افراد گرفتار،سینکڑوں کنال اراضی واگزار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن، مرغی کا 1ہزار کلو خراب گوشت تلف

اے ڈی سی کی زیر صدارت میلاد النبی ؐ کے سلسلہ میں اجلاس

اوپن یونیورسٹی؛مختلف پروگرامز کے داخلوں کیلئے انٹری ٹیسٹ آج شروع

ڈی آئی جی کی سنگین مقدمات کی ازسرنو انکوائریوں کی ہدایت

مری سے ڈینگی کا خاتمہ یقینی بنایا جائیگا، راجہ اسامہ اشفاق سرور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر