سندیلیانوالی:رورل ہیلتھ سنٹر عرصہ سے غیر فعال، غریب مریض پریشان
سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر)سندیلیانوالی کا رورل ہیلتھ سنٹر عرصہ دراز سے فعال نہیں ہو سکا۔تفصیلات کے مطابق سندیلیانوالی شہر کا رورل ہیلتھ سنٹر دور دراز کے گاؤں اور مختلف چکوک سے آنے والے مریضوں کی بڑی تعداد کو علاج فراہم کرتا ہے ۔
یہاں او پی ڈی میں روزانہ 600 سے زائد مریضوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے ۔مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ رورل ہیلتھ سنٹر کو پرائیویٹ نہ کیا جائے اور جلد از جلد اپ ڈیٹ کر کے غریب مریضوں کا علاج شروع کیا جائے ۔ چھ ماہ سے گیٹ دیکھ کر غریب لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر علاج کے لیے آنے والے 20 سے زائد گاؤں اور شہر کے لوگ اب منتظر ہیں کہ ہسپتال دوبارہ مریضوں کے لیے کب کھولا جائے گا۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے درخواست کی ہے کہ رورل ہیلتھ سنٹر سندیلیانوالی کو فوری طور پر آپریشنل کروائیں ۔