جھنگ:پولیس اہلکاروں کا طالبعلم پر تشدد، ویڈیو وائرل
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ مسن کے علاقہ چنڈ بھروآنہ کے قریب پولیس اہلکاروں نے ڈاکٹر ظفر دولتانہ کے بیٹے اور ایم بی بی ایس کے طالبعلم ارسلان ظفر کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔۔۔
وقوعہ کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقع کی وجہ راستہ نہ دینا بتائی جا رہی ہے ، دو پولیس اہلکار ہوٹل کے سامنے سڑک کے درمیان گاڑی کھڑی کر کے آپس میں باتیں کر رہے تھے ۔ پیچھے سے آنے والے ایم بی بی ایس کے طالب علم اور اُس کے ساتھ اس کی گاڑی میں سیریس حالت کا مریض تھا، طالب علم نے پولیس اہلکار سے کہا کہ گاڑی سائیڈ پر کریں تو انہوں نے اُتر کر اسے مارنا شروع کر دیا۔مارپیٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر)بلال افتخار کیانی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے دو پولیس اہلکار معطل کر دیئے اور انکوائری کا حکم دے دیا۔ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کا غیر ذمہ دارانہ رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور شہریوں کے ساتھ حسن سلوک ہر اہلکار کی ذمہ داری ہے ۔