صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کارروائی، بڑی مقدار میں پتنگیں ، ڈور برآمد،9ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
پولیس کارروائی، بڑی مقدار میں پتنگیں ، ڈور برآمد،9ملزم گرفتار

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) تھانہ روشن والا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں پتنگیں اور ڈور برآمد کر لیں۔ پولیس نے چک نمبر 75 رب میں پتنگ بازی میں ملوث افراد کے خلاف فوری ایکشن لیتے ہوئے 9افراد کو گرفتارکر لیا۔

تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ روشن والا غازی حق نواز نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے عمیر سمیت نو ملزمان کو گرفتار کیا جن کے قبضہ سے بھاری مقدار میں پتنگیں اور ڈور برآمد کر لی گئیں۔ پولیس نے تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن:578ڈھانچے مسمار،113افراد گرفتار،سینکڑوں کنال اراضی واگزار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن، مرغی کا 1ہزار کلو خراب گوشت تلف

اے ڈی سی کی زیر صدارت میلاد النبی ؐ کے سلسلہ میں اجلاس

اوپن یونیورسٹی؛مختلف پروگرامز کے داخلوں کیلئے انٹری ٹیسٹ آج شروع

ڈی آئی جی کی سنگین مقدمات کی ازسرنو انکوائریوں کی ہدایت

مری سے ڈینگی کا خاتمہ یقینی بنایا جائیگا، راجہ اسامہ اشفاق سرور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر