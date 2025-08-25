فوڈ اتھارٹی کی سویٹس، بیکری اور دیگر یونٹس کیخلاف کارروائیاں
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، 2 مقدمات درج، 2 ملزم گرفتار۔ 5 سویٹس بیکری پروڈکشن یونٹ، 1 کریم یونٹ، 1 چکن شاپ، 1 نمکو یونٹ اور 1 ریسٹورنٹ اصلاح تک بند۔۔۔
سابقہ دی گئی ہدایات پر عملدرآمد نہ ہونے پر 6 کو 5 لاکھ روپے کے جرمانے عائد ۔تفصیلات کے مطابق، ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کیں، جن میں 1 ہزار لٹر دودھ، 350 کلو کریم، 6 من سے زائد چاول، آٹا، پاوڈر، رنگ، چائنا نمک، گوشت اور دیگر اشیاء تلف کروا دی گئیں۔ 5 ڈرم، پیکنگ مشین، فلنگ ٹینک، پمپ، پائپ، ٹرے اور وزن کانٹا ضبط کرلیا گیا۔جھمرہ روڈ، ڈی ٹائپ، نشاط آباد، شیخوپورہ روڈ، تاندلیانوالہ، اقبال ٹاؤن اور چراغ بستی میں کارروائیاں کی گئیں۔ چراغ بستی میں جعلی گھی پروڈکشن یونٹ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق یونٹ سے معروف برانڈز کا جعلی پیکنگ میٹریل بھی برآمد کر لیا گیا۔ معروف بیکریوں کے پروڈکشن یونٹس میں صفائی کے ناقص انتظامات، فریزر کی خراب صورتحال، بدبودار گوشت اور ڈیری اشیاء اکٹھی رکھی پائی گئیں۔ قوانین کے مطابق حشرات کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات نہ کیے گئے تھے ۔ گندے واشنگ ایریا میں برتن دھونے کے لیے ممنوعہ صرف استعمال کیا جا رہا تھا ۔ ممنوعہ اور ایکسپائر خام مال سے بیکری اشیاء کی تیاری پر سویٹس یونٹس کو بند کیا گیا۔ان کا کہنا ہے کہ ملاوٹ اور جعلسازی کا مکروہ دھندہ کرنے والے عناصر کے خلاف شکنجہ سخت کیا گیا ہے ۔ شہری خوراک کے انتخاب میں محتاط رویہ اپنائیں۔