حافظ عبد الکریم ، طلال چودھری و دیگر کا مولانا عتیق کی وفات پر اظہار تعزیت
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم و ناظم اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی اور سینیٹر طلال چودھری کی جامعہ علوم اسلامیہ ستیانہ بنگلہ آمد۔۔۔
مولانا عتیق اللہ سلفی کی وفات پر ان کے بیٹوں قاری عبدالخالق عتیق، قاری عبدالباسط عتیق اور دیگر سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر مولانا عبدالصمد معاذ، قاری ارشد، حافظ عبدالغفار ، خالد محمود اعظم آبادی، چودھری حبیب اللہ ، ملک عبدالحفیظ، مولانا بہادر علی سیف، قاری بشیر عزیزی، ڈاکٹر عتیق امجد، مولانا عبدالشکور ، چودھری عمر فاروق ، مولانا عبداللہ مجاہد، ملک مدثر، میاں منیر احمد ، حافظ عبدالقیوم، ڈاکٹر ایوب صدیقی، حافظ عمر فاروق ارشد، میاں وقاص خالد، مولانا بشیر احمد، مولانا عبدالحلیم عاصم اور دیگر علماء ، ذمہ داران و کارکنان موجود تھے ۔