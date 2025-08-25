صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ عبد الکریم ، طلال چودھری و دیگر کا مولانا عتیق کی وفات پر اظہار تعزیت

  • فیصل آباد
حافظ عبد الکریم ، طلال چودھری و دیگر کا مولانا عتیق کی وفات پر اظہار تعزیت

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم و ناظم اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی اور سینیٹر طلال چودھری کی جامعہ علوم اسلامیہ ستیانہ بنگلہ آمد۔۔۔

مولانا عتیق اللہ سلفی کی وفات پر ان کے بیٹوں قاری عبدالخالق عتیق، قاری عبدالباسط عتیق اور دیگر سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر مولانا عبدالصمد معاذ، قاری ارشد، حافظ عبدالغفار ، خالد محمود اعظم آبادی، چودھری حبیب اللہ ، ملک عبدالحفیظ، مولانا بہادر علی سیف، قاری بشیر عزیزی، ڈاکٹر عتیق امجد، مولانا عبدالشکور ، چودھری عمر فاروق ، مولانا عبداللہ مجاہد، ملک مدثر، میاں منیر احمد ، حافظ عبدالقیوم، ڈاکٹر ایوب صدیقی، حافظ عمر فاروق ارشد، میاں وقاص خالد، مولانا بشیر احمد، مولانا عبدالحلیم عاصم اور دیگر علماء ، ذمہ داران و کارکنان موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سولر میٹرز کا بحران ، ہزاروں کیسز لٹک گئے

غیر معمولی بارشیں کپاس کیلئے نقصان دہ،ذوالفقار علی

میپکو، پولیس و رینجرز کا بجلی چوروں کے خلاف بڑا آپریشن

دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال‘ متاثرین محفوظ مقامات منتقل

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، ملاوٹ مافیا بے نقاب

تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن، چھپر، کھوکے اور تھڑے مسمار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر