جکھڑ :چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کا ڈسپوزل سٹیشنز کا معائنہ
جکھڑ (سٹی رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی اقرا ناصر کی ہدایت پر چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی علی رضا بارشی پانی کے نکاس کے لیے ڈسپوزل اسٹیشنز سمیت شہر کا معائنہ کیا۔
اس کے علاوہ ماہ ربیع الاول کے آمد کے سلسلہ میں استقبال جلوس کے راستوں پر صفائی ستھرائی کا بھی معائنہ کیا ۔ اس موقع پر چیف آفیسر علی رضا نے ایف ڈبلیو ایم سی کے افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جلوس کے راستوں پر عملہ تعینات کیا جائے تاکہ صفائی ستھرائی کی صورت حال برقرار رہے ۔