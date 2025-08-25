چنیوٹ :فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن، ملاوٹی دودھ برآمد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے خوراک کی تیاری سے ترسیل تک کڑی نگرانی جاری ہے ۔تفصیلات کے مطابق اتوار کی چھٹی کے روز ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے حکم پر۔۔۔
فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں کریک ڈاؤن کیا اور ملک کولیکشن سنٹر، میٹ سٹوریج اور گوشت سپلائر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ ضلع بھر میں 144 فوڈ پوائنٹس، ملک شاپس اور ڈیری یونٹس کی چیکنگ کے بعد 17 پوائنٹس پر 2 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے ۔اس دوران 280 کلو گوشت، ایک من سے زائد ملاوٹی دودھ، ایک من سے زائد سوڈا واٹر اور ایکسپائر اشیاء تلف کر دی گئیں۔انہوں نے بتایا کہ ڈیری یونٹس میں صفائی کے ناقص انتظامات، ٹوٹے فرش اور حشرات کی بھرمار پائی گئی۔ مضر صحت گوشت کی ترسیل ناکام بنا کر تلف کی گئی اور ذمہ داران کے خلاف مقدمات درج کرائے گئے ۔ مزید یہ کہ انتہائی لازم ریکارڈ اور ملازمین کے میڈیکل ٹریننگ سرٹیفکیٹس موجود نہیں تھے ، اور گوشت کو فریزر میں نامناسب درجہ حرارت پر سٹور کیا گیا تھا۔تفصیلی معائنے کے بعد گوشت کو انسانی استعمال کے لیے مضر قرار دیا گیا۔ڈاکٹر قاسم رضا نے کہا کہ چنیوٹ میں جعلسازی کا مکروہ دھندہ کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔