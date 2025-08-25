صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی شورکوٹ کی زیر صدارت ریونیو ریکوری بارے اجلاس

  • فیصل آباد
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ میڈم شازیہ رحمن کی زیر صدارت ریونیو فیلڈ سٹاف کے ساتھ ریونیو ریکوری پر اہم اجلاس۔

اجلاس میں تمام فیلڈ سٹاف کو ریونیو اہداف کی جلد تکمیل کے لیے ہدایات جاری کی گئیں۔ میڈم شازیہ رحمن نے تمام متعلقہ افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ ای-آبیانہ بلز، زرعی انکم ٹیکس، لینڈ بیس و انکم بیس ریکوری، ایف بی آر واجبات اور دیگر بقایاجات کی بروقت وصولی کو یقینی بنایا جائے اور ریکوری شدہ رقم فوری طور پر خزانہ سرکار میں جمع کروائی جائے ۔انہوں نے پلس کے حوالے سے بھی واضح ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ریونیو سٹاف روزانہ کی بنیاد پر کم از کم دو پلس کی فائلیں مکمل کریں تاکہ ریکارڈ کی بروقت تکمیل ممکن ہو سکے ۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ میٹنگ چھٹی کے روز منعقد کی گئی، جو اس بات کا مظہر ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ ریونیو معاملات کی بہتری کے لیے ہمہ وقت متحرک ہیں اور فیلڈ سٹاف کی کارکردگی کی نگرانی خود کر رہی ہیں۔

 

