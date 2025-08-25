بارش:ایم ڈی واسا کا اقدامات کے جائزہ کیلئے شہر کا دورہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)مینجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے علی الصبح ہونے والی بارش کے پانی کی نکاسی کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔
انہوں نے اکبر آباد چوک، اقبال اسٹیڈیم، نثار اکبر چوک، منروا کلب روڈ، سرگودھا روڈ لاثانی پلی، کوہ نور چوک سمیت دیگر اہم علاقوں کا وزٹ کیا اور نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تمام پونڈنگ پوائنٹس سمیت اہم علاقوں میں بارشی پانی کے تیز رفتار اخراج کے لیے مشینری کا بھرپور استعمال کیا جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہر کے اکثر پونڈنگ پوائنٹس جن میں جنرل ہسپتال سمن آباد، ایل سی ایم سکول، سرگودھا روڈ لاثانی پلی، اقبال اسٹیڈیم، کینال روڈ سمیت متعدد مین روڈز اور مرکزی چوراہوں کو بارشی پانی سے مکمل کلیئر کر دیا گیا ہے ۔