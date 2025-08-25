صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ربیع الاول انتظامات :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس

  • فیصل آباد
ربیع الاول انتظامات :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ربیع الاول کے موقع پر شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ تمام محکمے قریبی رابطہ کاری اور بہتر حکمت عملی کے تحت اپنے فرائض سرانجام دیں تاکہ شہریوں کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔

 یہ بات ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ربیع الاول انتظامات کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر خصوصاً جلوسوں کے روٹس پر خصوصی صفائی کے انتظامات مکمل کرے ۔ پی ایچ اے کو پارکس اور گرین بیلٹس میں صفائی ستھرائی اور تزئین و آرائش یقینی بنانی چاہیے ۔ انہوں نے واسا حکام کو ہدایت کی کہ بارشوں کے موسم میں کہیں بھی پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے اور نکاسی آب کے انتظامات ہر صورت مؤثر بنائے جائیں۔ میونسپل کارپوریشن اور پیرا کو اسٹریٹ لائٹس فعال رکھنے اور تجاوزات کے فوری خاتمے کا پابند بنایا گیا۔ واپڈا کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے ، محکمہ صحت کو ہنگامی بنیادوں پر ایمبولینسز اور میڈیکل کیمپس تیار رکھنے ، اور ریسکیو 1122 کو ایمرجنسی ڈیوٹی پلان مرتب کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔

 

