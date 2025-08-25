پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام ، مزدور آج بھی کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن، ای او بی آئی، سوشل سیکورٹی سمیت مختلف مطالبات تسلیم کروانے کے لیے سڑکوں پر ہیں۔۔۔
لیبر تنظیموں نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کام چھوڑنے اور ہڑتال کا اعلان کردیا۔تفصیلات کے مطابق، لیبر تنظیمیں ایک بار پھر سے پنجاب حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ لیبر تنظیموں اور مزدوروں نے مالکان اور ضلعی انتظامیہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے یکسر انکار کردیا ہے ۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ نہ تو انہیں سوشل سکیورٹی کی سہولت مل رہی ہے ، نہ ہی ان کے نام ای او بی آئی میں رجسٹرڈ کروائے گئے ہیں، نہ ہی کوئی گروپ انشورنس کروائی جارہی ہے ۔ یہ سہولیات تو درکنار، ہمیں پنجاب حکومت کی جانب سے طے کردہ کم از کم اجرت بھی نہیں دی جارہی۔گزشتہ روز لیبر تنظیموں کی جانب سے ایک بار پھر مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا۔ مزدوروں کے احتجاج کے بعد فیکٹری مالکان نے فیکٹریوں کی تالا بندی کردی۔ فیکٹری مالکان کے دباؤ اور مبینہ ملی بھگت سے اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر ذوالقرنین سلیم، ڈائریکٹر لیبر فیصل آباد ڈویژن ویسٹ غلام شبیر اور ڈی ایس پی خدا بخش کا دستخط شدہ ایک 7 نکاتی حکمنامہ سامنے آیا ہے ، جس میں انہوں نے لکھوایا ہے کہ یونین لیڈر فیکٹریوں میں داخل ہوکر کام کا حرج نہیں کریں گے ،ہر ورکر اپنے وقت پر ڈیوٹی پر آئے گا،ہر ورکر اپنی مشین چلائے گا،اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اسے دو مرتبہ وارننگ دی جائے گی اور اس کے بعد کام سے فارغ کردیا جائے گا،ہر ورکر اپنے شناختی کارڈ کی کاپی فیکٹری انتظامیہ کو سکیورٹی کے لیے جمع کروائے گا،دوران ڈیوٹی کسی ورکر سے غیر متعلقہ شخص کی ملاقات نہیں ہوگی ۔اس حکمنامے کو مزدوروں اور لیبر راہنماؤں نے مسترد کردیا ان کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے یہ مسائل کبھی ختم نہیں ہوسکتے ۔