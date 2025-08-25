با اثر ڈویلپرز کا شہریوں سے فراڈ ، ایف ڈی اے خاموش
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے ) فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے بااثر ڈویلپرز کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ، ایف ڈی اے کی کارروائیاں فرضی ثابت ہو رہی ہیں۔
ادارے کی غفلت کے باعث نیب اور ایف آئی اے پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے اور شہری بھی خوار ہونے لگے ہیں مگر ایف ڈی اے نے بے حسی کا دامن نہیں چھوڑا۔ تفصیلات کے مطابق غیر قانونی ڈویلپرز قوائد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے زمین مالکان کو ادائیگی کے بغیر کالونیوں کی تعمیرات شروع کر دیتے ہیں اور پلاٹس فروخت بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ڈویلپرز دوہرا فراڈ کرتے ہیں، ایک طرف زمین مالکان کو ادائیگی کے بغیر قبضہ کر لیتے ہیں اور دوسری طرف انتقال اور رجسٹری کروائے بغیر ہی پلاٹس فروخت کر کے خریداروں کو بھی دھوکا دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں متاثرین کو انتقال یا رجسٹری نہیں ملتی اور وہ بھی فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فراڈ کے بعد یہ ڈویلپرز پیسے سمیٹ کر روپوش ہو جاتے ہیں یا ٹال مٹول سے وقت گزارتے ہیں مگر ایف ڈی اے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ متاثرہ شہری اپنی درخواستیں لے کر نیب اور ایف آئی اے میں پہنچتے ہیں جسکے بعد یہ ادارے ایف ڈی اے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اگر ایف ڈی اے بروقت کارروائیاں کرے تو شہریوں کو لٹنے سے بچایا جا سکتا ہے اور نیب و ایف آئی اے پر بھی غیر ضروری بوجھ کم ہو سکتا ہے ۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف ڈی اے قیصر عباس رند کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں کی جارہی ہیں۔