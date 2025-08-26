صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چور پانی کی ٹربائین لے اڑے

  • فیصل آباد
چور پانی کی ٹربائین لے اڑے

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور پانی کی ٹربائین لے اڑے ۔تھانہ چک جھمرہ کے علاقہ 189 رب میں علاقے کو پانی کی فراہمی کے لیے نصب کی گئی سپلائی لائن سے نامعلوم چور 7 لاکھ روپے مالیت کی واٹر ٹربائین چوری کرکے فرار ہوگئے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرلیا۔

نامعلوم چور پانی کی ٹربائین لے اڑے ۔تھانہ چک جھمرہ کے علاقہ 189 رب میں علاقے کو پانی کی فراہمی کے لیے نصب کی گئی سپلائی لائن سے نامعلوم چور 7 لاکھ روپے مالیت کی واٹر ٹربائین چوری کرکے فرار ہوگئے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیا خورو نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ،انتظامیہ بے بس،شہریوں کا احتجاج

حافظ آباد: سیوریج بند ،کئی علاقوں میں پانی جمع

فرسودہ نظام نے کبھی عوام کو خو شحالی نہیں دی :سراج الحق

ملک میں ظلم اور جبر کا نظام جلد ختم ہوگا :روبا عمر ڈار

سیالکوٹ ایئر پورٹ :جعلی دستاویزات پر یونان جانے کی کو شش ، مسافر گرفتار

جامعہ چشتیہ رضویہ ضیا القرآن کے کیمپس 2میں طلبہ کیلئے ہاسٹل تعمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس