چور پانی کی ٹربائین لے اڑے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور پانی کی ٹربائین لے اڑے ۔تھانہ چک جھمرہ کے علاقہ 189 رب میں علاقے کو پانی کی فراہمی کے لیے نصب کی گئی سپلائی لائن سے نامعلوم چور 7 لاکھ روپے مالیت کی واٹر ٹربائین چوری کرکے فرار ہوگئے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرلیا۔
