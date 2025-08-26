صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5 بڑے شہروں میں سُکھ دا ویہڑا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کے پانچ بڑے شہروں میں سُکھ دا ویہڑا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

اس منصوبے کے تحت فیصل آباد میں بھی فیملی سپورٹ اینڈ میڈی ایشن کمپلیکس قائم کیا جائے گا۔سیکرٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب جاوید اختر محمود نے اس سلسلے میں فیصل آباد کا دورہ کیا اور کمشنر فیصل آباد ڈویژن مریم خان کے ہمراہ چک نمبر 242 ر ب دسوہہہ میں منصوبے کی مجوزہ سائٹ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسر بھی موجود تھے ۔ سیکرٹری بیت المال اور کمشنر فیصل آباد کو سائٹ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔افسروں کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق \"سُکھ دا ویہڑا\" منصوبہ خاندانی تنازعات کے حل کے لیے باوقار، محفوظ اور معاون ماحول فراہم کرے گا۔ کمپلیکس میں فیملی کورٹس، میڈی ایشن اور کونسلنگ سروسز کے ساتھ بچوں کے ماہرینِ نفسیات کی خدمات بھی دستیاب ہوں گی۔ گھریلو تشدد کے شکار افراد کے لیے تھراپی اور قانونی آگاہی کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔سیکرٹری جاوید اختر محمود نے بتایا کہ کمپلیکس میں کافی شاپ اور بچوں کے لیے محفوظ پلے زون بھی شامل ہوں گے ۔ 

 

