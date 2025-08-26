صحت مند بیٹی، صحت مند گھرانہ ،15 سے 27 ستمبر ویکسین مہم
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)صحت مند بیٹی، صحت مند گھرانہ کے عنوان سے حکومت پنجاب کی سرپرستی میں عالمی ادارہ صحت اور یونیسف کے تعاون سے 15 سے 27 ستمبر تک ویکسی نیشن مہم شروع ہوگی۔
اس مہم کے دوران پاکستان میں پہلی بار 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ایچ پی وی (HPV) ویکسین لگائی جائے گی۔سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شہزاد کے مطابق یہ ویکسین بچہ دانی کے کینسر (سرویکل کینسر) سے بچاؤ کے لیے مؤثر ہے ۔ پاکستان دنیا کا 148واں ملک ہے جہاں یہ ویکسین فراہم کی جا رہی ہے ۔ سرویکل کینسر کے باعث ہر سال ملک میں 3 ہزار سے زائد خواتین جان کی بازی ہار دیتی ہیں۔مہم کے دوران فیصل آباد کی 471 ٹیمیں یونین کونسلز، سکولوں اور ہسپتالوں میں ویکسی نیشن کی سہولت فراہم کریں گی۔ حکام کے مطابق یہ دنیا کی پہلی ویکسین ہے جو کینسر کے خلاف مؤثر تحفظ فراہم کرتی ہے اور مستقبل میں بچیوں کو مہلک مرض سے محفوظ رکھے گی۔ڈاکٹر شہزاد نے بتایا کہ ایچ پی وی ویکسین بالکل محفوظ ہے ۔