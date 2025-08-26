صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ربیع الاول میں امن و امان ،آرپی او فیصل آباد کی علما سے ملاقات

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آرپی او فیصل آباد ذیشان اصغر سے علما کرام کے وفد نے کمیٹی روم آرپی او آفس میں ملاقات کی۔

وفد میں صاحبزادہ پیر قاری عبدالرحمن نقشبندی سمیت دیگر علما کرام نے شرکت کی دوران میٹنگ ربیع الاول میں امن و امان کے قیام،بین المسالک ہم آہنگی اور معاشرہ میں ایثار اور رواداری کو پروان چڑھا نے جیسے امور زیر بحث آئے ۔وفد میں شامل علما کرام نے آرپی او فیصل آباد کو یقین دلایا کہ وہ امن و امان کے قیام کے لیے مثبت کر دار ادا کر تے رہیں گے اور ہر سطح پر انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھیں گے ۔ اس موقع پر آرپی او فیصل آباد ذیشان اصغر نے اظہار خیا ل کر تے ہو ئے کہا کہ اسلام امن،محبت اور ایثار کا پیغام دیتا ہے اور معاشرہ میں بین المسالک ہم آہنگی کے قیام کے لیے علماء کرام نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے ۔پر امن فضا قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ،پولیس،علما اکرام اور عوامی نمائندے ایک پیج پر ہیں ۔

 

