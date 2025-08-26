صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمر جنسیز، آئی سی یو ، نر سریز میں کیمرے لگانے کی ہدایت

  • فیصل آباد
ایمر جنسیز، آئی سی یو ، نر سریز میں کیمرے لگانے کی ہدایت

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے صوبہ بھر کے ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایمرجنسی وارڈز، آئی سی یوز، چلڈرن نرسریز، ویٹنگ ایریاز، داخلی راستوں اور دیگر۔۔۔

 حساس مقامات پر فوری طور پر جدید سی سی ٹی وی کیمرے نصب کریں تاکہ مریضوں کی حفاظت اور شکایات کے مؤثر ازالے کو یقینی بنایا جا سکے ۔کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ڈائریکٹو میں واضح کیا گیا ہے کہ تمام ہسپتال اور طبی مراکز اپنی حدود میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کو ہر وقت فعال رکھیں گے اور اس کی ریکارڈنگ کم از کم 40 روز تک محفوظ رکھنا لازمی ہوگی۔ یہ ریکارڈنگ صرف مجاز عملے کے استعمال میں ہوگی اور کسی غیر متعلقہ شخص کو اس تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ مزید یہ کہ بجلی کے تعطل یا تکنیکی خرابی کے پیشِ نظر ریکارڈنگ کے بیک اپ سسٹم کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ اہم شواہد ضائع نہ ہوں۔نوٹیفکیشن میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مریضوں کی پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جائے ، لہٰذا واش رومز اور معائنے کے کمروں میں کیمرے نصب نہیں کیے جائیں گے ۔ اسی کے ساتھ تمام ہسپتالوں اور اداروں کو اپنے اپنے ایس او پیز ترتیب دینے کی ہدایت کی گئی ہے جن میں فوٹیج کے ذخیرہ، بیک اپ، ڈیٹا سکیورٹی اور قانونی تقاضوں کے مطابق فوٹیج کی فراہمی کے قواعد شامل ہوں۔ماہرین صحت کے مطابق یہ اقدام صوبے میں علاج معالجے کے نظام میں شفافیت اور مریضوں کے تحفظ کو نئی جہت دے گا۔ عوامی حلقوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

انٹر کمپیوٹر سائنس کے نتائج کا اعلان،کامیابی کا تناسب55فیصد رہا

بس نے موٹر سائیکلوں کو رونددیا،ماں بیٹے سمیت 3جاں بحق

گورنرہاؤس میں میلاد کی محافل ہوں گی،کامران ٹیسوری

پانی کی فراہمی سب سے اہم ترجیح ہے ،مرتضیٰ وہاب

ایم کیو ایم نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنارہی،امین الحق

انڈس موٹر کمپنی کی قومی پرچم جمع کرنے کی مہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس