ایمر جنسیز، آئی سی یو ، نر سریز میں کیمرے لگانے کی ہدایت
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے صوبہ بھر کے ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایمرجنسی وارڈز، آئی سی یوز، چلڈرن نرسریز، ویٹنگ ایریاز، داخلی راستوں اور دیگر۔۔۔
حساس مقامات پر فوری طور پر جدید سی سی ٹی وی کیمرے نصب کریں تاکہ مریضوں کی حفاظت اور شکایات کے مؤثر ازالے کو یقینی بنایا جا سکے ۔کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ڈائریکٹو میں واضح کیا گیا ہے کہ تمام ہسپتال اور طبی مراکز اپنی حدود میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کو ہر وقت فعال رکھیں گے اور اس کی ریکارڈنگ کم از کم 40 روز تک محفوظ رکھنا لازمی ہوگی۔ یہ ریکارڈنگ صرف مجاز عملے کے استعمال میں ہوگی اور کسی غیر متعلقہ شخص کو اس تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ مزید یہ کہ بجلی کے تعطل یا تکنیکی خرابی کے پیشِ نظر ریکارڈنگ کے بیک اپ سسٹم کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ اہم شواہد ضائع نہ ہوں۔نوٹیفکیشن میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مریضوں کی پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جائے ، لہٰذا واش رومز اور معائنے کے کمروں میں کیمرے نصب نہیں کیے جائیں گے ۔ اسی کے ساتھ تمام ہسپتالوں اور اداروں کو اپنے اپنے ایس او پیز ترتیب دینے کی ہدایت کی گئی ہے جن میں فوٹیج کے ذخیرہ، بیک اپ، ڈیٹا سکیورٹی اور قانونی تقاضوں کے مطابق فوٹیج کی فراہمی کے قواعد شامل ہوں۔ماہرین صحت کے مطابق یہ اقدام صوبے میں علاج معالجے کے نظام میں شفافیت اور مریضوں کے تحفظ کو نئی جہت دے گا۔ عوامی حلقوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے ۔