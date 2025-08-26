معمولی تلخ کلامی ، یونیورسٹی کے طالبعلم پر فائرنگ ، شدید زخمی
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)معمولی تلخ کلامی پر یونیورسٹی کے طالبعلم کو گولیوں سے لہولہان کردیا گیا۔تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ میں واقعہ نجی یونیورسٹی کے طالبعلم کا عمر نامی شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا۔۔۔
جس کے بعد عمر نے اپنے دیگر 14 ساتھیوں کو بھی موقع پر بلا لیا اور بعد ازاں نوجوان کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گولیاں مار کر شدید زخمی کردیا۔ اہل علاقہ کے جمع ہونے پر ملزم اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہوگئے پولیس نے مضروب کے بھائی زوہیب کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا۔