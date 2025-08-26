رکشہ پر بلند آواز میں فحش گانے بجانے والا ڈرائیور گرفتار
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)رکشہ پر بلند آواز میں فحش گانے بجانے والا ڈرائیور پکڑا گیا۔تھانہ صدر سمندری کے علاقہ 474 گ ب میں پولیس نے رکشہ ڈرائیور آصف کو حراست میں لے لیا جو بلند آواز میں لاؤڈ سپیکر پر فحش گانے بجا کر دوسروں کیلئے درد سر بنا ہوا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔
