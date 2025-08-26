صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چور جنازہ گاہ سے واٹر پمپ سمیت دیگر سامان لے گئے

  • فیصل آباد
چور جنازہ گاہ سے واٹر پمپ سمیت دیگر سامان لے گئے

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور گاؤں کی جنازہ گاہ سے واٹر پمپ سمیت دیگر سامان لے اڑے ۔تھانہ ڈجکوٹ کے علاقہ 257 رب میں نامعلوم چور رات کی تاریکی میں گاؤں کی جنازہ گاہ میں داخل ہوئے اور واٹر پمپ سمیت دیگر سامان چوری کرکے فرار ہوگئے پولیس نے دو نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

نامعلوم چور گاؤں کی جنازہ گاہ سے واٹر پمپ سمیت دیگر سامان لے اڑے ۔تھانہ ڈجکوٹ کے علاقہ 257 رب میں نامعلوم چور رات کی تاریکی میں گاؤں کی جنازہ گاہ میں داخل ہوئے اور واٹر پمپ سمیت دیگر سامان چوری کرکے فرار ہوگئے پولیس نے دو نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

انٹر کمپیوٹر سائنس کے نتائج کا اعلان،کامیابی کا تناسب55فیصد رہا

بس نے موٹر سائیکلوں کو رونددیا،ماں بیٹے سمیت 3جاں بحق

گورنرہاؤس میں میلاد کی محافل ہوں گی،کامران ٹیسوری

پانی کی فراہمی سب سے اہم ترجیح ہے ،مرتضیٰ وہاب

ایم کیو ایم نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنارہی،امین الحق

انڈس موٹر کمپنی کی قومی پرچم جمع کرنے کی مہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس