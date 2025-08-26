چور جنازہ گاہ سے واٹر پمپ سمیت دیگر سامان لے گئے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور گاؤں کی جنازہ گاہ سے واٹر پمپ سمیت دیگر سامان لے اڑے ۔تھانہ ڈجکوٹ کے علاقہ 257 رب میں نامعلوم چور رات کی تاریکی میں گاؤں کی جنازہ گاہ میں داخل ہوئے اور واٹر پمپ سمیت دیگر سامان چوری کرکے فرار ہوگئے پولیس نے دو نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
