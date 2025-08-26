جماعت اسلامی کا ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی سزاؤں کے نتیجے میں خالی ہونے والی نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔
ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں نے ضمنی انتخابات کو فارم 47 کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کا مؤقف ہے کہ سیاسی کارکنوں کو پابند سلاسل کرنا جمہوری روایت نہیں۔ موجودہ حکومت اقتدار بچانے کے لیے انتقامی کارروائیوں پر اُتر آئی ہے ، حالانکہ حکمران خود بھی ایسی سزائیں بھگت چکے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اگر سابقہ حکومتوں نے غلطیاں کیں تو موجودہ حکومت کو یہ روش ترک کرنی چاہیے تھی، مگر اقتدار کی ہوس نے انہیں سب کچھ بھلا دیا۔ سیاسی بحرانوں سے نجات کا واحد راستہ سیاسی مذاکرات ہیں، جو ہمیشہ استحکام اور مسائل کے حل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں قومی ترجیحات و ایجنڈے پر اتفاق کر لیں تو کارکنان میں اعتماد پیدا ہوگا اور پُرامن جمہوری مزاحمت کا راستہ ہموار ہوگا۔