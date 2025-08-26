چور ماربل فیکٹری کا ٹرانسفارمر لے اڑا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور ماربل فیکٹری کا ٹرانسفارمر لے اڑے ۔تھانہ مرید والا کے علاقہ 482 گ ب میں راشد سلیم کی ماربل فیکٹری کے باہر سے نامعلوم چور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر چوری کرکے لے گئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
