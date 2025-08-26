گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر چورسلائی مشین، پنکھا اور دیگر سامان لے گئے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گھر کا دروازہ کھلا چھوڑنا شہری کو مہنگا پڑ گیا۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقہ گارڈن کالونی میں صہیب نامی شہری اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر کام میں مصروف تھا کہ اس دوران نامعلوم چور گھر سے سلائی مشین، پنکھا اور دیگر سامان چوری کرکے لے گیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
