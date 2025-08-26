جھمرہ فلائی اوور کے متاثریں دو سال سے معاوضے کیلئے خوار
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)جھمرہ فلائی اوور منصوبے کے لیے سرکاری حکمنامے پر اپنی زمین دینے والے شہری دو سال سے معاوضے کے حصول کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔
چلتے کاروبار بند کروا کر دکانیں اور پلازے مسمار کر دیے گئے مگر آج تک ادائیگی نہیں ہو سکی۔ شہری اپنی ہی زمین کے پیسے لینے کے لیے سرکاری دفاتر کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔جولائی 2023 میں پنجاب پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے ایک ارب 28 کروڑ روپے کی لاگت سے عبد اللہ پور فلائی اوور پر جھمرہ روڈ ایگزٹ ریمپ کی منظوری دی تھی۔ ایف ڈی اے نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصل آباد کے شہریوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا ہے ۔ منصوبے کے لیے چلتی ہوئی دکانیں اور پلازے ختم کر کے شہریوں کی ملکیتی اراضی حاصل کر لی گئی۔سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کوشش کی کہ 8 فروری 2024 سے قبل منصوبہ مکمل ہو جائے ، مگر تعمیر تا حال ادھوری ہے ۔ انتظامیہ نے کاروبار ختم کروا دیا لیکن دو سال گزرنے کے باوجود مالکان کو معاوضہ نہ ملا۔ڈویژنل کمشنر نے 28 مارچ کو ڈپٹی کمشنر اور اے سی ریونیو کو 3 کروڑ 28 لاکھ 20 ہزار روپے کی ادائیگی کا لیٹر جاری کیا، مگر فائل اکاونٹس آفس میں دیگر فائلوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی ہے اور متاثرین تاحال اپنے حق سے محروم ہیں۔