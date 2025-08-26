صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
گوجرہ :خواتین کو چھیڑنے سے منع کرنے پر 7افراد کی فائرنگ ، ایک لڑکا زخمی

گوجرہ (نمائندہ دُنیا )خواتین کو چھیڑنے سے منع کرنے پر سات افراد نے فائرنگ کر کے 14 سالہ لڑکے کو شدید زخمی کر دیا۔چک نمبر 95 ج ب کی زبیدہ بی بی نے تھانہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے۔۔۔

مؤقف اختیار کیا کہ ہمارے گاؤں کے قبرستان کے قریب پانی بھرنے کے لیے نلکے لگے ہوئے ہیں جہاں خواتین پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں اور گاؤں کے اوباش نوجوان جبار وغیرہ انہیں چھیڑتے ہیں۔ جب انہیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا تو جبار سمیت سات افراد مسلح ہو کر آگئے اور اس کے بیٹے 14 سالہ علی حیدر پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے ۔

 

