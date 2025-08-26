صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کی بائیکس اور گاڑیوں پر سائرن ، لوگ پریشان

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تجاوزات کے خاتمے اور پرائس کنٹرول کے لیے قائم پیرا فورس کی موٹر بائیکس اور گاڑیوں پر لگے سائرن شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گئے ہیں۔

عوامی حلقوں کے مطابق اہلکار مارکیٹوں اور گلی محلوں میں گزرنے کے دوران مسلسل سائرن بجاتے ہیں جس سے بلاوجہ خوف و ہراس پھیلتا ہے ۔یہ سائرن دراصل ایمبولینس اور ریسکیو سروسز کے لیے مخصوص ہیں تاکہ ایمرجنسی میں راستہ فوری دیا جا سکے ، مگر پیرا فورس کے استعمال سے شہریوں کے لیے اصل ایمرجنسی اور معمولی کارروائی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے ۔ بازاروں میں ان سائرنز کے باعث بھگدڑ اور ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے ، خواتین اور بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں جبکہ بزرگ شور سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔تعلیمی اداروں کے قریب سائرن بجانے سے طلبہ کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے اور امتحانات کے دوران یہ مسئلہ مزید سنگین ہو جاتا ہے ۔ شہریوں نے شکایت کی کہ اکثر اوقات وہ راستہ سمجھ کر خالی کر دیتے ہیں مگر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیرا فورس کی گاڑی ہے جس سے اصل مریض کو بروقت اسپتال پہنچانے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پیرا فورس کی گاڑیوں سے سائرن فوری ختم کر کے کوئی دوسرا وارننگ سسٹم متعارف کرایا جائے تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں۔

 

