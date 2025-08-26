ٹوبہ :سینٹر آف ایکسیلنس قائم ،طلبہ کو مفت ٹرانسپورٹ ملے گی
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی برائے لیبر، ایم پی اے امجد علی جاوید نے کہا ہے کہ ایک ارب روپے کی لاگت سے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سینٹر آف ایکسیلنس سکول قائم کیا جا رہا ہے ۔
اس ادارے میں ہائی کوالیفائیڈ اساتذہ کی زیر نگرانی معیاری تعلیم فراہم کی جائے گی جبکہ ضلع کی چاروں تحصیلوں کے طلبہ کو مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔انہوں نے یہ بات صنعت زار میں مرحوم مزدوروں کی بیواؤں، یتیم بچوں اور مستحق بچیوں کو شادی و ڈیتھ گرانٹس کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر انہوں نے جدید لیبر ہال اور سوشل سکیورٹی ہسپتال کے قیام کا بھی اعلان کیا، جہاں مزدوروں اور ان کے اہل خانہ کو معیاری طبی سہولیات، ایمرجنسی سروس اور ماہر ڈاکٹروں کی خدمات میسر ہوں گی۔امجد علی جاوید نے کہا کہ مزدور ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کی خدمت دراصل قوم کی خدمت ہے ۔تقریب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر قمر عباس وڑائچ نے بتایا کہ مجموعی طور پر 15 مستحقین میں 37 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے ، جن میں شادی گرانٹ کے 13 کیسز میں 21 لاکھ روپے اور ڈیتھ گرانٹ کے 2 کیسز میں 16 لاکھ روپے شامل ہیں۔