قصاب معیاری گوشت کی فراہمی کو یقینی بنائیں :واثق عباس
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل واثق عباس نے انجمن تاجراں اور قصاب یونین کے عہدیداروں سے میٹنگ کی، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر محمد قاسم رضا اور ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر واجد بھی موجود تھے ۔
اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی نے واضح کیا کہ وزیراعلیٰ کے ویژن کے تحت شہریوں کو ملاوٹ سے پاک گوشت فراہم کرنے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ بیمار، لاغر اور مردار جانور کے گوشت کی سپلائی یا فروخت کرنے والوں کو قانون کے مطابق سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور مضر صحت گوشت لائیو سٹاک آفیسر کی تصدیق کے بعد تلف کیا جا رہا ہے ۔ڈاکٹر رضا نے کہا کہ ناغہ (منگل اور بدھ) کے ایام میں کم عمر، بیمار یا مادہ جانور کی سلاٹرنگ کی قطعی اجازت نہیں اور خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل واثق عباس نے انجمن تاجراں اور قصابوں سے کہا کہ وہ معیاری گوشت کی فراہمی یقینی بنائیں تاکہ کسی ایکشن کی ضرورت پیش نہ آئے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی حکومتی ایس او پیز پر مکمل عمل پیرا ہے اور شہریوں کو معیاری خوراک کی فراہمی ان کا اولین ہدف ہے ۔