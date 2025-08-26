کرپشن کے خاتمے کیلئے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہوگا :کنور خالد
ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن فیصل آباد کنور خالد محمود نے کہا ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور سول سوسائٹی کو اس حوالے سے شعور و آگاہی فراہم کرنا وقت کا ناگزیر تقاضا ہے ۔
یہ بات انہوں نے ضلع کونسل ہال میں منعقدہ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔اس موقع پر سرکل آفیسر اینٹی کرپشن حافظ سعید فاروق، ڈی ایس پی آصف علی شاہ، سی او ضلع کونسل مہر انور بیگ سیال سمیت دیگر افسروں اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کنور خالد محمود نے کہا کہ رشوت ستانی ایک ناسور ہے جو کئی سماجی اور اخلاقی برائیوں کو جنم دیتی ہے ، اس لیے اس کے خاتمے کے لیے حکومت کی سطح پر قانون سازی، ریفارمز اور کڑی نگرانی کا نظام متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ اینٹی کرپشن کے تحت جدید ٹیکنالوجی، ہیلپ لائنز اور آن لائن شکایتی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے عوام براہِ راست اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ کھلی کچہری میں شہریوں کی جانب سے یونین کونسل سیکرٹریز، پولیس اور دیگر محکموں کے خلاف شکایات پیش کی گئیں، جن پر ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔