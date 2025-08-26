صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلحدیث یوتھ فورس ضلع جھنگ کے زیرِ اہتمام ختمِ نبوت کانفرنس 3 ستمبر کو ہو گی

  • فیصل آباد
جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )مرکزی جمعیت اہلحدیث اور اہلحدیث یوتھ فورس ضلع جھنگ کے زیرِ اہتمام 10 ویں سالانہ ختمِ نبوت کانفرنس بسلسلہ شہدائے اسلام 3 ستمبر بروز بدھ بعد از نماز عشاء جامع مسجد الرحمن اہلحدیث، پکا ریلوے روڈ جھنگ سٹی میں منعقد ہوگی۔

کانفرنس کی سرپرستی بزرگ عالم دین حافظ نصراللہ کریں گے جبکہ صدارت چودھری سیف اللہ خالد کرینگے ۔تقریب سے خطاب کرنے والوں میں مفتی عبدالرحمن ضیا، پروفیسر عتیق الرحمن علوی، قاری القرآن، قاری خالد مجاہد، قاری سید ولید معظم ہاشمی، مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساقی، اہلحدیث یوتھ فورس ضلع جھنگ کے صدر حافظ شاہد ندیم، مولانا عثمان لطیف، مولانا بدر نصیر سلفی اور سینیئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع جھنگ حافظ عبدالباسط جنجوعہ شامل ہیں۔یہ بات رہنما مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع جھنگ حافظ انعام الرحمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔

 

