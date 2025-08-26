جڑانوالہ:محلوں اور سڑکوں پر صفائی کا نظام بری طرح متاثر
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)امیر جماعت اسلامی جڑانوالہ ڈاکٹر سعید احمد نے کہا ہے کہ شہر میں محلوں اور سڑکوں پر صفائی ستھرائی کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے ۔
وزیراعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب پروگرام کے عملے کا کہنا ہے کہ کوڑا کرکٹ اٹھانے میں تین سے چار دن لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کے باہر جمع شدہ کوڑے محلوں میں بدبو پھیلانے لگے ہیں اور گلیاں کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ڈاکٹر سعید احمد نے مزید کہا کہ مون سون کی بارشوں کے سبب گندی گلیوں اور محلوں میں کیچڑ پیدا ہو رہا ہے ، جس سے ہیضہ اور دیگر وبائی امراض کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔ شہری اس ابتر صورتحال سے شدید پریشان ہیں۔مزید یہ کہ جھمرہ روڈ اور سول ہسپتال کے سامنے سیورج لائن کی انسٹالیشن کا عمل سست روی کا شکار ہے اور عملہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے ۔ گردوغبار کے اڑنے سے عوام پھیپھڑوں، سانس اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔