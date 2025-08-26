علما کا یکم تا 10 ستمبر تک عشرہ ختم نبوت منانے کا فیصلہ
چناب نگر(نامہ نگار )انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے مرکزی رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ ملک بھر اور دنیا کے دیگر ممالک میں 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت منایا جائے گا۔
ساتھ ہی یکم تا دس ستمبر تک عشرہ ختم نبوت منانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ۔ رہنماؤں نے کہا کہ ختم نبوت کا تحفظ اور امت مسلمہ کی وحدت اس کا سب سے بڑا ضامن ہے ، اور ملک میں انتشار یا انارکی پھیلانے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔چناب نگر میں 7 ستمبر کو ہونے والی سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس امت مسلمہ کے لیے پیش خیمہ اور قادیانیوں کے لیے ہدایت کا سبب ہوگی۔ اس موقع پر کارکنان نے کہا کہ وہ کانفرنس میں بھرپور شرکت کو یقینی بنائیں گے تاکہ یہ کامیاب ہو۔ اس دن کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔کانفرنس میں اندرون و بیرون ممالک سے شیوخ شریک ہوں گے ۔ مولانا محمد الیاس چنیوٹی (ایم پی اے ) اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے کارکنان اور مرکزی قیادت سے کہا کہ وہ علما اور عوام کے ساتھ رابطے بڑھا کر کانفرنس کو کامیاب بنائیں۔ رہنماؤں نے زور دیا کہ اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہئیں اور ختم نبوت کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے ۔