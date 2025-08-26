محکمہ صحت و بہبود آبادی میں علما اور صحافیوں کیلئے آ گاہی سیشن
ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاپولیشن مینجمنٹ اینڈ فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت ضلعی دفتر محکمہ صحت و بہبود آبادی میں علما کرام اور صحافیوں کیلئے انٹرایکٹو آگاہی سیشن منعقد ہوا۔
پروگرام کی صدارت ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر میاں محمد نعیم نے کی۔اس موقع پر معروف عالم دین مولانا شمس الزمان قادری، قاری محمد انور سمیت صحافیوں اور علما کرام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ میاں محمد نعیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماں اور بچے کی صحت اور بہتر نشوونما ایک خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فیملی پلاننگ اور پاپولیشن مینجمنٹ کے فروغ سے نہ صرف معیاری طبی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں بلکہ آبادی اور وسائل میں توازن پیدا کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا جا سکتا ہے ۔علما کرام نے کہا کہ اسلام میں ماں اور بچے کی صحت کی حفاظت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور مناسب وقفہ خاندان کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے ۔ شرکاء نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی معاشی اور معاشرتی مسائل کو جنم دے رہی ہے ، اور اس کے حل میں میڈیا کا کردار کلیدی ہے ۔ صحافیوں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعے عوام میں فیملی پلاننگ اور ماں بچے کی صحت سے متعلق شعور اجاگر کریں گے تاکہ ایک صحت مند اور باشعور معاشرہ تشکیل دیا جا سکے ۔