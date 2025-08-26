صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
کمالیہ :کاشتکار کارڈ کے حصول میں کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا

کمالیہ (نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب کے کاشتکار کارڈ کے حصول میں کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے ۔ بائیو میٹرک نہ ہونے کی وجہ سے کسان پریشانی کا شکار ہیں۔

 محکمہ زراعت توسیع کے دفتر میں بینک آف پنجاب کی جانب سے قائم کاؤنٹر پر آنے والے کاشتکار بائیو میٹرک تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کاشتکار رہنما حاجی محمد صابر لنگاہ نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کاشتکار کارڈ ایکٹیویشن کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں سے کئی کلومیٹر سفر کر کے آتے ہیں، جبکہ انہیں بائیو میٹرک سسٹم میں انٹرنیٹ کی بندش کا بہانہ بنا کر ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے ۔ جس سے کاشتکار مایوس واپس لوٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لیتے ہوئے اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

