اساتذہ تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی فروغ دیں: رائے اسد علی
کمالیہ (نمائندہ دنیا )پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے تحصیل صدر رائے اسد علی نے کہا ہے کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں۔ اساتذہ تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی فروغ دیں۔ تربیت کے بغیر تعلیم ادھوری ہے ۔
اساتذہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں اور نئی نسل کو کارآمد شہری بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سکولوں کے جائز حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ۔ پنجاب بھر میں 60 فیصد تعلیم پی ایف اور پرائیویٹ سکولز فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کا فرض ہے کہ ان اداروں کے لیے سہولتیں پیدا کرے ۔