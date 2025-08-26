صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی فروغ دیں: رائے اسد علی

  • فیصل آباد
اساتذہ تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی فروغ دیں: رائے اسد علی

کمالیہ (نمائندہ دنیا )پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے تحصیل صدر رائے اسد علی نے کہا ہے کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں۔ اساتذہ تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی فروغ دیں۔ تربیت کے بغیر تعلیم ادھوری ہے ۔

اساتذہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں اور نئی نسل کو کارآمد شہری بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سکولوں کے جائز حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ۔ پنجاب بھر میں 60 فیصد تعلیم پی ایف اور پرائیویٹ سکولز فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کا فرض ہے کہ ان اداروں کے لیے سہولتیں پیدا کرے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، سڑکوں کی تعمیرومرمت کی دو سکیموں کی منظوری

آر پی او کی زیر صدارت ریجنل کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس

ربیع الائول عقیدت، احترام ،شان و شوکت سے منایا جا ئیگا، ڈی سی

نقشے منظور نہ کمرشلائزیشن فیس جمع ،غیر قانونی عمارتیں اور دکانیں سیل

ڈی پی او میانوالی کا آفس کی برانچز کا وزٹ،معلومات لیں ، صفائی چیک کی

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک للیانی کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس