جڑانوالہ :الاعجاز ہائی سکول کی طالبات کا شاندار رزلٹ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )الاعجاز ہائی سکول جڑانوالہ کے نویں کلاس کا شاندار زلٹ، طلباء و طالبات نے نہم رزلٹ2025میدان مار لیا۔۔۔
نویں کلاس میں بہترین نمبر لینے والی طالبات کی کارکردگی شاندار رہی۔الاعجاز ہائی سکول جڑانوالہ نہم بورڈ رزلٹ میں طلباء و طالبات منیبہ مشتاق 538، عائشہ عدنان 533، میرب یٰسین 531، آمنہ رستم 529، حوریہ نور524، عمارہ تبسم524،فاطمہ جاوید522 ، مریم ناز 520، بسماء شہزادی522، ہانیہ زاہد 520، مناہل عارف 520، آمنہ سلیم 518، منیبہ زاہد 517، شفاء فاطمہ 517، عائشہ پرویز 516، ایمان اکرم 513، میرب فاطمہ شبیر 510، حفصہ آصف 510، شیزہ وسیم 509، ردا فاطمہ 506، فاطمہ عمران 505، فضہ فاطمہ احسان 502، حفصہ ارشد 501، عشناء ضیاء 501، جویریہ اصغر 501نے بہترین نمبر حاصل کیے ۔