چنیوٹ:پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد ، مارچ پاسٹ

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے وژن کے مطابق پولیس فورس میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کیلئے پولیس لائن چنیوٹ میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔

 ضلع بھر سے سینئر پولیس افسران، جوان، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈی پولیس اہلکاروں نے اس پروگرام میں بھرپور شرکت کی۔جنرل پریڈ کا معائنہ ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر مہدی حسن نے کیا۔ پریڈ کے دوران پولیس کے چاق و چوبند دستے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی پیش کرتے رہے ۔ ڈی ایس پی نے اس موقع پر پولیس اہلکاروں کا ٹرن آؤٹ چیک کیا اور افسر و جوانوں کو ہدایات جاری کیں۔پولیس اہلکاروں کو ٹرن آؤٹ کی مزید بہتری، ڈیوٹی کی انجام دہی میں نظم و ضبط اور فرائض منصبی کو نیک نیتی سے سرانجام دینے کی تاکید کی گئی۔ اس کے علاوہ، افسروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ جوانوں کی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو بڑھانے کے لیے مستقل نگرانی کریں۔اس جنرل پریڈ کا مقصد پولیس فورس میں یکساں معیار اور پیشہ ورانہ نظم و ضبط قائم رکھنا اور شہریوں کو بہتر سروس فراہم کرنا ہے ۔ شرکا نے انسپکٹر جنرل پنجاب کے وژن کو عملی جامہ پہنانے پر عزم کا اظہار کیا۔

 

