دوران تفتیش ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)دوران تفتیش ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ روڈالہ پولیس کے زیر حراست ڈکیتی کے ملزم نعیم نے تفتیش کے دوران واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ چھپانے کا انکشاف کیا جو کہ اس کی نشاندہی پر برآمد کرلیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
دوران تفتیش ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ روڈالہ پولیس کے زیر حراست ڈکیتی کے ملزم نعیم نے تفتیش کے دوران واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ چھپانے کا انکشاف کیا جو کہ اس کی نشاندہی پر برآمد کرلیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔