لالیاں میں ذبح کیا گیا بیمار جانور برآمد ، قصاب موقع سے فرار

  • فیصل آباد
لالیاں میں ذبح کیا گیا بیمار جانور برآمد ، قصاب موقع سے فرار

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محفوظ خوراک کی فراہمی کے مشن کے تحت پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیمیں 24/7 متحرک ہیں۔ خفیہ اطلاعات پر رات گئے اور علی الصبح کارروائی کرتے ہوئے ٹیموں نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے ۔

لالیاں کے دیہی علاقے میں ذبح کیا گیا بیمار جانور برآمد ہوا، تاہم قصاب موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے تمام مضر صحت اور غیر معیاری گوشت اپنی تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔ اس دوران 580 کلوگرام بیمار جانوروں کا گوشت تلف کردیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق مذکورہ گوشت شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا، تاہم بروقت کارروائی سے اسے روک لیا گیا۔انہوں نے مزید کہا کہ غیرقانونی مذبح خانوں اور بیمار جانوروں کا انتہائی مضر صحت گوشت فروخت کرنے والے مافیا کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی اپنائی گئی ہے ۔ راک کے نام پر زہر بیچنے اور جعلسازی کرنے والے عناصر کو ہر صورت قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔

 

