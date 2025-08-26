صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:دودھ اور دہی کی قیمتیں بے قابو ، شہریوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
کمالیہ:دودھ اور دہی کی قیمتیں بے قابو ، شہریوں کو مشکلات

کمالیہ (نمائندہ دنیا )کمالیہ شہر کے مختلف علاقوں میں دودھ و دہی کی قیمتوں پر کنٹرول نہ ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مارکیٹ میں دکاندار اپنی من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔۔۔

 جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔ شہریوں نے کہا کہ دودھ و دہی نہ صرف مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے بلکہ مبینہ طور پر غیر معیاری اور کیمیکل ملا دودھ استعمال کیا جا رہا ہے ، جس سے بچوں اور بزرگوں میں پیٹ اور معدے کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ عوام نے منافع خور مافیا کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہوئے حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ قیمتوں میں کمی اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔

 

