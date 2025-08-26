صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج سسٹم مکمل ناکام ، کمالیہ کی گلیاں ، محلے تالاب بن گئے

  • فیصل آباد
سیوریج سسٹم مکمل ناکام ، کمالیہ کی گلیاں ، محلے تالاب بن گئے

کمالیہ (نمائندہ دنیا )کمالیہ شہر کے بیشتر علاقوں میں سیوریج سسٹم مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے ۔ گندا پانی گلیوں اور محلوں میں جمع ہو کر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے ۔

نیا بازار، خالد کالونی، خورشید آباد، علی ٹاؤن، بلال گنج، کچی بستی، بگائی والا، بہلول والا سمیت ملحقہ علاقوں میں سیوریج کا بند پانی گلیوں میں جمع ہونے سے بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے ۔ سیوریج کے پانی کی وجہ سے اہل علاقہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کے ناقص نظام نے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے ۔ گندا پانی نہ صرف آمد و رفت میں رکاوٹ ہے بلکہ بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی بڑا سبب ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکمران ستھرا پنجاب کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر صورتحال اس کے برعکس ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکام نوٹس لیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کے شہریوں کو مفت وائی فائی کی سہولت دینے کا فیصلہ

این ایس پی پی میں مصنوعی ذہانت پر تیسری سالانہ کانفرنس

افرادی قوت کو ہنرمند بنانا ہماری اولین ترجیح ،وجیہہ قمر

ایس اے پی انوویشن ڈے پر تقریب کا انعقاد

اوپن یونیورسٹی:مالیوں، سکیورٹی گارڈز کیلئے خواندگی کورس مکمل

ڈی آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس