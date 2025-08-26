سیوریج سسٹم مکمل ناکام ، کمالیہ کی گلیاں ، محلے تالاب بن گئے
کمالیہ (نمائندہ دنیا )کمالیہ شہر کے بیشتر علاقوں میں سیوریج سسٹم مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے ۔ گندا پانی گلیوں اور محلوں میں جمع ہو کر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے ۔
نیا بازار، خالد کالونی، خورشید آباد، علی ٹاؤن، بلال گنج، کچی بستی، بگائی والا، بہلول والا سمیت ملحقہ علاقوں میں سیوریج کا بند پانی گلیوں میں جمع ہونے سے بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے ۔ سیوریج کے پانی کی وجہ سے اہل علاقہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کے ناقص نظام نے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے ۔ گندا پانی نہ صرف آمد و رفت میں رکاوٹ ہے بلکہ بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی بڑا سبب ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکمران ستھرا پنجاب کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر صورتحال اس کے برعکس ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکام نوٹس لیں۔