کھانے پینے کی ہر شے مہنگی ، تنخواہ کم ، مزدوروں کا احتجاج
گوجرہ (نمائندہ دُنیا )بجلی، گیس، گھی، چینی، دالوں سمیت کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی، مگر مزدوروں کی تنخواہیں سالوں پرانی۔
مزدور سڑکوں پر نکل آئے ۔پاور لومز یونین کے سینکڑوں مزدور جھنگ روڈ پر احتجاجی ریلی کی صورت میں نکلے جو ملکانوالہ چوک میں پہنچ کر جلسے میں تبدیل ہوگئی۔ اس موقع پر مزدور رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجلی اور گیس سمیت تمام اشیائے خوردونوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں لیکن مزدور کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ مزدور اب بھی پرانی تنخواہوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں جس سے ان کے چولہے نہیں جلتے ۔ مہنگائی نے مزدور طبقے کو ذہنی مریض بنا دیا ہے اور وہ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ مہنگائی کے تناسب سے مزدور کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، بصورت دیگر مزدور یونین شدید احتجاج اور دھرنا دے گی ۔