صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام

  • فیصل آباد
سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر غیرقانونی ہائوسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔۔۔

اس سلسلے میں ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے سمندری روڈ پر دو غیر قانونی ہائوسنگ سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام بنادی آپریشن کے دوران غیرقانونی تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کرکے دفاتر کو سربمہر کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر ٹائون پلاننگ اسماء محسن کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں انسپکشن کی تو سمندری روڈ پر چک نمبر296 رب چک نمبر 232 اور 233 رب کی اراضی پر اضافی آبادی قائم کرنے کی کوشش کی جارہی تھی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک مسائل : ایلی ویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ متعارف

وزیرصحت کی زیر صدارت انسدادِ ڈینگی سے متعلق اجلاس

سیکرٹری داخلہ کا پنجاب پریزن سٹاف ٹریننگ کالج کا دورہ

آئی جی نے ملازمین، اہلخانہ کے مسائل سنے ، ریلیف کیلئے احکامات

نارنگ : آٹا، گھی، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، انتظامیہ ناکام

نبی کریمؐ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی بڑی خوشی نہیں ، طاہرالقادری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس