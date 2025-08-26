سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر غیرقانونی ہائوسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔۔۔
اس سلسلے میں ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے سمندری روڈ پر دو غیر قانونی ہائوسنگ سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام بنادی آپریشن کے دوران غیرقانونی تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کرکے دفاتر کو سربمہر کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر ٹائون پلاننگ اسماء محسن کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں انسپکشن کی تو سمندری روڈ پر چک نمبر296 رب چک نمبر 232 اور 233 رب کی اراضی پر اضافی آبادی قائم کرنے کی کوشش کی جارہی تھی ۔