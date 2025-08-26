صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
چنیوٹ:محکموں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کیلئے الرٹ رہنے کا حکم

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہنگامی اجلاس ڈپٹی کمشنرصفی اﷲ گوندل کی صدارت میں منعقد ہوا۔

ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کے دوران ذمہ داریاں احسن انداز میں انجام دینے کی ہدایت کی۔انہوں نے لائیو سٹاک،ایجوکیشن،ہیلتھ اور ریسکیو 1122 کو الرٹ رہنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ فلڈ ریلیف کیمپس پر تمام تر سامان ادویات دستیاب رہنا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ دریائی علاقوں میں مقیم افراد کو حفاظتی مقامات پر منتقل کرانے کے لئے مساجد میں مسلسل اعلانات کرائے جائیں۔

 

