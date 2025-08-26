صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈمک کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ،چیئرمین رانا اظہر وقار کی شر کت

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)فیڈمک کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا چیئرمین فیڈمک رانا اظہر وقار سمیت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران نے بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کی ۔

فیڈمک کی نئی بلڈنگ کے افتتاح کے موقع پر سابق چیئرمین پی ایچ ایم اے ممبر بورڈ ڈائریکٹر فیڈمک کاشف ضیا بھی شریک رانا اظہر وقار کا کہنا تھا کہ فیڈمک سٹاف کے لیے نئی بلڈنگ ضروری تھی نئی بلڈنگ میں اچھے ماحول میں سٹاف بہتر کام اچھا کام کرے گا نئے انویسٹرز پر بھی اچھے اثرات پڑیں گے مینجمنٹ کا سٹاف نئی بلڈنگ میں شفٹ کرے گا۔

 

