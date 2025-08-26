ٹوبہ :ربیع الاول کے دوران سکیورٹی ، امن کمیٹی کا اجلاس
ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )دنیا اخبار کے مطابق، پیغامِ پاکستان اور رحمتہ للعالمین ﷺ کے عنوان سے امن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔۔۔
جس کی صدارت ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ محمد امجد اور ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے مشترکہ طور پر کی۔ اجلاس میں ضلع امن کمیٹی کے اراکین، ممتاز علما کرام اور مذہبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔اس موقع پر ماہِ ربیع الاول کے دوران ضلع بھر میں امن و امان قائم رکھنے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ربیع الاول کے پروگراموں کے لیے فول پروف سکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے تاکہ شہری امن و سکون کے ساتھ مذہبی تقریبات میں شریک ہو سکیں۔حافظ محمد امجد نے کہا کہ محبت رسول ﷺ، اخوت اور بھائی چارہ ہی قومی اتحاد و یگانگت کی ضامن ہے ۔ مقررین نے زور دیا کہ سوشل میڈیا کا درست اور ذمہ دارانہ استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے ۔شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کریں اور صرف مستند ذرائع پر اعتماد کریں۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید جمیل حیدر شاہ، ڈی ایس پی آصف سمیت ضلعی افسر اور مذہبی رہنما بھی موجود تھے ۔